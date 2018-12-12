12 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12.12.2018, среда

10:00 Челябинск – Торжественное награждение победителей конкурса «Россия – страна мечты» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26А, зал «Магнат»)

10:00 Челябинск – Выездное совещание по заливке катков (первая точка: ул. Масленникова, 11)

10:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения паспортов юным южноуральцам, приуроченная к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал торжеств)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного Собрания по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «12 декабря – день Конституции Российской Федерации» (пресс-центра медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса-программы «100 лучших товаров России» 2018 года (банкет-холл «Аттимо», пр. Ленина, 68)

Челябинск. Другие новости 11.12.18

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