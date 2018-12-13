13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13.12.2018, четверг

09:00 Челябинск – Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Гастрономический поединок «Семейные традиции новогоднего стола» (пр. Ленина, 66А)

10:00 Челябинск – Демонтаж рекламных конструкций и вывесок (первая точка: ул. Цвиллинга, 33)

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике и транспорту (ул. Кирова, 114, 5 этаж, каб. 502)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский откроет детский технопарк «Кванториум» (ул. Орджоникидзе, 50)

14:00 Челябинск – Министр социальных отношений Татьяна Никитина подведет итоги развития отрасли в уходящем году и расскажет, какие изменения ждут сферу в следующем году (ул. Воровского, 30, актовый зал)

14:00 Челябинск – Совещание рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве Челябинской области под председательством заместителя губернатора Сергея Шаля (министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, ул. Елькина, 77)

17:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит открытие Года театра в Челябинской области (театр оперы и балета имени М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 12.12.18

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