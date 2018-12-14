14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2018, пятница

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет совещание с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Конференция Российского общества онкоурологов (РООУ) в Уральском федеральном округе (конференц-зал Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Презентация проекта ледового городка (пл. Революции)

13:30 Челябинск – Встреча с активом городских советов ветеранов (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

15:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит праздничное мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею ЮУрГУ (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, актовый зал)

17:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит праздничное мероприятие, посвященное 80-летию детской областной больницы (театр оперы и балета им. Глинки, пл. Ярославского, 1)

17:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию СШОР № 4 по спортивной гимнастике Челябинска (Свердловский пр., 84А)

Челябинск. Другие новости 13.12.18

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