15-17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15.12.2018, суббота

10:00 Челябинск – Заместитель губернатора – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов вручит новую спецтехнику и оборудование Поисково-спасательной службе Челябинской области (ул. Дегтярёва, 58Б)

12:00 Челябинск – Седьмой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)

14:00 Челябинск – АнтиЕГЭ (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

16.12.2018, воскресенье

12:00 Челябинск – Нарезка льда для главного ледового городка Челябинска (Шершневский каменный карьер, заезд от плотины под «кирпич»)

17.12.2018, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Владимира Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит государственные премий Челябинской области в сфере культуры и искусства (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Открытие музея Челябинской областной больницы (административный корпус ЧОКБ, ул. Воровского, 70, каб. 102)

Челябинск. Другие новости 14.12.18

Суд отказался остановить процесс о прекращении строительства Томинского ГОКа. / Отставка Медведева или роспуск Госдумы: Россию ожидают серьезные изменения уже до нового года. / В России утверждены новые правила проведения ЕГЭ и ИГА. Читать дальше

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