15-17 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15.12.2018, суббота
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10:00 Челябинск – Заместитель губернатора – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов вручит новую спецтехнику и оборудование Поисково-спасательной службе Челябинской области (ул. Дегтярёва, 58Б)
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12:00 Челябинск – Седьмой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина)
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14:00 Челябинск – АнтиЕГЭ (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)
16.12.2018, воскресенье
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12:00 Челябинск – Нарезка льда для главного ледового городка Челябинска (Шершневский каменный карьер, заезд от плотины под «кирпич»)
17.12.2018, понедельник
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09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Владимира Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)
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10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит государственные премий Челябинской области в сфере культуры и искусства (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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10:00 Челябинск – Открытие музея Челябинской областной больницы (административный корпус ЧОКБ, ул. Воровского, 70, каб. 102)
Челябинск. Другие новости 14.12.18
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