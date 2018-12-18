18 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18.12.2018, вторник

08:30 Челябинск – Демонтаж незаконных некапитальных объектов с гостевых маршрутов (выезд от администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 эт.)

13:00 Челябинск – Заседание Совета по реализации государственной национальной политики (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, д. 27а, 4 этаж, зал заседаний правительства)

15:00 Челябинск – Заседание межведомственной комиссии по профилактике наркомании при администрации города, в рамках заседания состоится видеоконференция со школами города Челябинска (ул. 1 Пятилетки, 57, конференц-зал)

16:00 Челябинск – Общественное обсуждение тарифа на обращение твердых коммунальных отходов в Челябинском кластере (министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, ул. С. Кривой, 75)

Челябинск. Другие новости 17.12.18

Магнитогорца едва не упекли в психушку из-за мнительности психиатра. / 16-летнюю девушку задержали с крупной партией наркотиков. / В Челябинской области ввели карантин из-за опасной инфекции. Читать дальше

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