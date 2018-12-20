20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20.12.2018, четверг

09:00 Челябинск – Церемония награждения участников областного природоохранного социально-образовательного проекта «Южный Урал – территория эколят – молодых защитников природы» (ДПШ имени Крупской на Алом поле)

11:00 Челябинск – 41-е заседание Законодательного собрания Челябинской области шестого созыва (ул. Кирова, 114, зал заседаний)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет церемонию вручения наград одаренным детям из учреждений дополнительного образования региона (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации с опасными ветеринарными заболеваниями в регионе: бешенство, зуд, орнитоз (пресс-центр «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55-А, оф. 1202)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Актуальность экологического просвещения в начальных классах общеобразовательных учреждений» с участием представителей профильных министерств и ведомств, некоммерческих организаций, членов и экспертов региональной Общественной палаты (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

16:30 Челябинск – Пресс-подход в администрации города по итогам закрытой встречи врио главы Челябинска Владимира Елистратова с экоактивистами (пл. Революции, 2, каб. 401)

Челябинск. Другие новости 19.12.18

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