21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2018, пятница

10:00 Челябинск – Рейд по несанкционированным ёлочным базарам (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)

10:30 Челябинск – Губернаторская елка в рамках акции «Подарим Новый год детям» (театр драмы им. Наума Орлова (пл. Революции, 6)

17:00 Челябинск – Прием лидеров общественных объединений, в рамках которой будут вручены почетные грамоты и благодарственные письма администрации города, открытие фотовыставки «Золотые юбиляры» (конгрессно-выставочный холл, пр. Ленина, 35)

Челябинск. Другие новости 20.12.18

В Челябинске снова объявлен режим «черного неба». / Как бы выборы: мэрия Челябинска изменила риторику по экологическим проблемам (ВИДЕО). / Администрацию южноуральского села оштрафовали за неубранную с пастбища свалку. Читать дальше

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