22-24 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

22.12.2018, суббота

17:00 Челябинск – Чемпион Европы Кирилл Денисов проведет для юных спортсменов Челябинской области новогоднюю елку в стиле дзюдо (Центр олимпийской подготовки по дзюдо, Университетская набережная 22-в)

23.12.2018, воскресенье

14:00 Челябинск – Марш матерей (Кировка, старт от Нулевой версты)

14:00 Челябинск – Историческая реконструкция штурма крепости Измаил и других эпизодов русско-турецкой войны 1787-1791 годов (Алое поле, за памятником «Орлёнок»)

24.12.2018, понедельник

13:00 Челябинск – Новогоднее представление учащихся ДШИ Челябинска совместно с преподавателями (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 34)

16:00 Челябинск – Итоговая пресс-конференция министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

16:00 Челябинск – Новогоднее представление учащихся ДШИ Челябинска совместно с преподавателями (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 34)

16:30 Челябинск – Отправка делегации южноуральских детей на Кремлевскую елку из аэропорта «Челябинск» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

17:00 Челябинск – Торжественное открытие центрального ледового городка, награждение победителей и призеров конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» (пл. Революции)

Челябинск. Другие новости 21.12.18

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