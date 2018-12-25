25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

25.12.2018, вторник

10:30 Челябинск – Премьера новогоднего мюзикла для детей «Двенадцать месяцев» по мотивам словацкой народной сказки (Челябинский государственный академический театр оперы и балета)

13:00 Челябинск – Церемония торжественного награждения победителей конкурса елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал заседаний)

14:00 Челябинск – Ёлка главы города с участием временно исполняющего полномочия главы Челябинска Владимира Елистратова (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, Алое поле)

14:00 Челябинск – Торжественная заправка первых пассажирских автобусов сжиженным природным газом (ул. Северный Луч, 18, АГЗС «НОВАТЭК» №4/74)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция руководства УФССП России по Челябинской области, руководства Челябинской таможни и руководства пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области, посвященная предупредительным мерам от невыезда за рубеж граждан в канун новогодних праздников и предотвращению типичных нарушений таможенного законодательства при пересечении границы (пресс-центр ИА «Интерфакс», пр. Ленина, 55-А, оф 1202)

Челябинск. Другие новости 24.12.18

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