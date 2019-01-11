11 января ожидаются следующие события – Челябинск

11.01.2019, пятница

10:30 Челябинск – Пресс-конференция «Переход на новую систему обращения с ТКО на территории Челябинской области» (пресс-зал газеты «Комсомольская правда», ул. Красная, 4)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция»Работа службы скорой помощи в новогодние каникулы» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Южноуральские СМИ-2019: перезагрузка» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:30 Челябинск – Занятия в областном центре поддержки одаренных детей «Академия 74» (ул. Ворошилова, 2, Областной лицей-интернат)

Челябинск. Другие новости 10.01.19

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