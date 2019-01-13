13-14 января ожидаются следующие события – Челябинск

13.01.2019, воскресенье

12:00 Челябинск – Акция «Поймай Деда Мороза» (ЦПКиО имени Юрия Гагарина)

14.01.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием исполняющего полномочия главы Челябинска Владимира Алексеевича Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием экспертов строительной и газовой отрасли по вопросам, касающимся безопасности собственников квартир с газовыми плитами (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

14:00 Челябинск – Подписание соглашения между руководителями Совета ветеранов Челябинской области и Челябинской государственной филармонией о проведении в 2019 году регионального музыкального фестиваля для старшего поколения «Ветеранские встречи» (министерство культуры Челябинской области, пл. Революции, 4, 8 этаж)

Челябинск. Другие новости 11.01.19

Ученые выявили зависимость между массой тела и объемом мозга. / В Сосновском районе возможны перебои в электричеством. / В Челябинске иномарка врезалась в «скорую» с «тяжелым» пациентом. Читать дальше

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