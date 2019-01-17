17 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01.2019, четверг

09:00 Челябинск – Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и челябинский областной перинатальный центр проведут совместную экстренную операцию по спасению двух новорожденных с врожденным пороком сердца и экстремально-малым весом (около 1 килограмма каждый малыш) (место сбора: ФЦССХ, ул. Героя России Родионова, 2, проходная со стороны Новоградского проспекта)

09:00 Челябинск – Кастинг участниц конкурса «Щит и роза» Челябинский ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ (ул. Васенко, 4, каб. 504)

09:20 Челябинск – Отъезд аккредитованных представителей СМИ на организованную Госжилинспекцией Челябинской области совместно с ООО «Газэнергосервис» проверку газового оборудования в Челябинске (правительство Челябинской области, от ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Отъезд аккредитованных представителей СМИ на открытие нового мусоросортировочного комплекса в Карабаше (министерство экологии Челябинской области, пр. Ленина, 57)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подготовке и организации купелей к празднику «Крещение Господне» (пресс-центр управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, ул. Татьяничевой, 4, 5 эт.)

11:00 Челябинск – Демонтаж информационных вывесок, не соответствующих дизайн-коду города (пр. Ленина, 77, далее по маршруту)

13:00 Челябинск – Церемония награждения победителей первенства города по боксу среди юниоров (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, 3 этаж, спортзал)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие памятных стел с именами воинов-южноуральцев, погибших при выполнении воинского интернационального долга за пределами страны и в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона (аллея Славы, памятник «Доблестным сына Отечества»)

18:00 Челябинск – Торжественное собрание, посвященное 85-летию Челябинской области (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 16.01.19

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