22 января ожидаются следующие события – Челябинск

22.01.2019, вторник

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Судебные приставы Челябинской области: миллиарды возвращенных рублей» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция со спортсменом, бойцом смешанных единоборств, двукратным чемпионом мира в рестлинге и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном, который недавно успешно перенес операцию по замене тазобедренного сустава в одной из больниц Миасса (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности международного аэропорта «Челябинск» в 2018 году и планам на 2019 год (ЧГТРК, ул. Орджоникидзе, 54-«б»)

Челябинск. Другие новости 21.01.19

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