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Среда, 23 января 2019, 08:34 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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23 января ожидаются следующие события – Челябинск

23.01.2019, среда

  • 10:00 Челябинск – Губернатор Борис Дубровский проведет заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

  • 10:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ул. Кирова, 114, каб. 504)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (ул. Кирова, 114, каб. 502)

  • 13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «На Южном Урале состоится «Ариэль-Фест 2019» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:30 Челябинск – Брифинг президента федерации фристайла России Алексея Курашова по вопросу подготовки к проведению 22-24 февраля на ГЛЦ «Солнечная долина» этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (ул. Кирова, 114, конференц-зал)

  • 15:00 Челябинск – Круглый стол по школьному питанию (МБУК «Центр культурно-информационной деятельности», ул. Елькина, 45)

Челябинск. Другие новости 22.01.19

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