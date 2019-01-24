24 января ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории спасения жизни 17-летнего подростка, пострадавшего в ДТП. Пациента доставили в ЧОДКБ по линии санитарной авиации из Сатки с тяжелыми травмами, сердце мальчика было вывихнуто в плевральную полость. Хирурги провели сложную операцию. 23 января пациент переведен из реанимации в отделение детской хирургии (ЧОДКБ, ул. Блюхера, 42-«а», хирургический корпус)