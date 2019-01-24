24 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2019, четверг
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08:00 Челябинск – Отъезд аккредитованных представителей СМИ в пресс-тур в Сатку на всероссийскую акцию «Лесники открывают двери» (отъезд от главного управления лесами Челябинской области, ул. Энгельса, 54)
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10:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения истории спасения жизни 17-летнего подростка, пострадавшего в ДТП. Пациента доставили в ЧОДКБ по линии санитарной авиации из Сатки с тяжелыми травмами, сердце мальчика было вывихнуто в плевральную полость. Хирурги провели сложную операцию. 23 января пациент переведен из реанимации в отделение детской хирургии (ЧОДКБ, ул. Блюхера, 42-«а», хирургический корпус)
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16:00 Челябинск – Награждение победителей и участников конкурса «Лучший селфи-маршрут Челябинской области», приуроченного к 85-летию региона (Центр развития туризма Челябинской области, ул. Красноармейская, 100)
Челябинск. Другие новости 23.01.19
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