25 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01.2019, пятница

10:00 Челябинск – Выездная открытая репетиция премьерного спектакля «Москва-Петушки» (по В. Ерофееву), пресс-подход с режиссером и артистами Камерного театра (водно-развлекательный центр «Антлантида», кафе «Антресоль», ул. Молодогвардейцев, 17)

10:00 Челябинск – Открытие регионального этапа всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – 2019» (спортивный комплекс ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 62)

11:00 Челябинск – Министр социальных отношений Татьяна Никитина вручит памятный знак Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Валентине Григорьевне Пасмурцевой, 1927 года рождения (ул. Тимирязева, 30)

13:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное 75-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда (отель «Виктория», ул. Молодогвардейцев, 34)

15:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 82-летие Тракторозаводского района (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», 3 этаж, зал «Магнат»)

Челябинск. Другие новости 24.01.19

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