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Суббота, 26 января 2019, 09:36 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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26-28 января ожидаются следующие события – Челябинск

26.01.2019, суббота

  • 10:00 Челябинск – Выезд СМИ на тренировку медиков и спасателей этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который Челябинская область примет 23-24 февраля на Солнечной долине (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

27.01.2019, воскресенье

  • 07:00 Челябинск – Встреча 11-летней хоккеистки из Челябинска Софии Стафеевой, которая в составе экспериментальной сборной России завоевала «золото» на американском турнире Mr Hockey Invite (железнодорожный вокзал, поезд №14, вагон №17)

28.01.2019, понедельник

  • 09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием исполняющего полномочия главы города Челябинска Владимира Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит победителей конкурса «Студенческая инициатива» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 25.01.19

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