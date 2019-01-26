26-28 января ожидаются следующие события – Челябинск

26.01.2019, суббота

10:00 Челябинск – Выезд СМИ на тренировку медиков и спасателей этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который Челябинская область примет 23-24 февраля на Солнечной долине (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

27.01.2019, воскресенье

07:00 Челябинск – Встреча 11-летней хоккеистки из Челябинска Софии Стафеевой, которая в составе экспериментальной сборной России завоевала «золото» на американском турнире Mr Hockey Invite (железнодорожный вокзал, поезд №14, вагон №17)

28.01.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием исполняющего полномочия главы города Челябинска Владимира Елистратова (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит победителей конкурса «Студенческая инициатива» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 25.01.19

Искусственный дефицит: профсоюзы подсказали правительству, где найти деньги для отмены пенсионной реформы. / Росстат заметил: падение реальных доходов россиян продолжилось в 2018 году. / «Дубровский будет первооткрывателем…» Противники Томинского ГОКа выходят на пикет. Читать дальше

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