30 января ожидаются следующие события – Челябинск

30.01.2019, среда

10:00 Челябинск – Рабочее совещание минспорта РФ по вопросу внедрения основных направлений концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации в субъектах РФ (УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» проведет большой партийный день, в рамках которого пройдет региональная конференция, а также заседание регионального политсовета (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Господдержка населения во время чрезвычайных ситуаций на Южном Урале» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Фестиваль неформального образования «Здесь и сейчас» с участием экспертов Ассоциации российских тренеров, Фонда президентских грантов, психологического центра «Форсайт» и Арт-резиденции Константина Хабенского «АРТХАБ» (центр «Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, 31/1)

14:00 Челябинск – Церемония награждения благодарственными письмами партнеров за активное участие и помощь в организации и проведении социально значимой акции «Рождественская сказка» (мэрия Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 29.01.19

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