1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Церемония награждения медалью Джослина второго в истории региона жителя Челябинска. Медаль вручается людям, прожившим с диабетом 50 и более лет, в знак признания их достижений в борьбе с болезнью (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)