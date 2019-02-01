1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2019, пятница
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10:00 Челябинск – Церемония награждения медалью Джослина второго в истории региона жителя Челябинска. Медаль вручается людям, прожившим с диабетом 50 и более лет, в знак признания их достижений в борьбе с болезнью (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Открытая репетиция для блоггеров и поклонников театра премьерного спектакля «Москва-Петушки» (по В. Ерофееву) (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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17:00 Челябинск – Праздничные мероприятия, посвященные 85-летию со дня образования Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России (дворец культуры ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)
Челябинск. Другие новости 31.01.19
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