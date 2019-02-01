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Пятница, 1 февраля 2019, 06:34 мск

Новости Челябинск

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1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2019, пятница

  • 10:00 Челябинск – Церемония награждения медалью Джослина второго в истории региона жителя Челябинска. Медаль вручается людям, прожившим с диабетом 50 и более лет, в знак признания их достижений в борьбе с болезнью (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

  • 11:00 Челябинск – Открытая репетиция для блоггеров и поклонников театра премьерного спектакля «Москва-Петушки» (по В. Ерофееву) (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

  • 17:00 Челябинск – Праздничные мероприятия, посвященные 85-летию со дня образования Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России (дворец культуры ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)

Челябинск. Другие новости 31.01.19

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