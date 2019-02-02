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Суббота, 2 февраля 2019, 07:03 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

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2-4 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

02.02.2019, суббота

  • 10:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, командующий Центрального военного округа генерал-лейтенант А.П. Лапин и командующий 14 А ВВС и ПВО генерал-лейтенант А.Ю. Татаренко примут участие в торжественном мероприятии, посвящённом вручению 2 смешанному авиационному полку ордена Суворова, за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом полка в ходе проведения операции по поддержанию международного мира (аэродром Шагол)

  • 12:00 Челябинск – Лыжная гонка, посвященная памяти тренеров. На старт выйдут 10-11-летние спортсмены (лыжный стадион «Карпов пруд»)

  • 12:00 Челябинск – Спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду». В это время начнутся игры женских команд в рамках турнира по хоккею в валенках. В 12 часов 30 мину – массовое катание. В 13 часов – торжественное открытие фестиваля. В 13 часов 30 минут – начнутся игры мужских команд. В 13 часов 30 минут открываются развлекательные площадки. В 15 часов – закрытие фестиваля (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)

04.02.2019, понедельник

  • 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием исполняющего полномочия главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 01.02.19

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