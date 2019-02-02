2-4 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду». В это время начнутся игры женских команд в рамках турнира по хоккею в валенках. В 12 часов 30 мину – массовое катание. В 13 часов – торжественное открытие фестиваля. В 13 часов 30 минут – начнутся игры мужских команд. В 13 часов 30 минут открываются развлекательные площадки. В 15 часов – закрытие фестиваля (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)