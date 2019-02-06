6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

06.02.2019, среда

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая старту декларационной кампании-2019 (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в церемонии награждения медалью уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро 2019» (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

17:40 Челябинск – Пресс-конференция с участием народного артиста России, саксофониста, руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, приуроченная к открытию IV международного «Фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 88)

18:00 Челябинск – Открытие IV международного «Фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 88)

Челябинск. Другие новости 05.02.19

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