7 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07.02.2019, четверг

08:30 Челябинск – Начало экологического форума «Экоинжиниринг 1.0» (ДК ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)

09:40 Челябинск – Пресс-подход к председателю Общественной палаты Челябинской области Олегу Дубровину, заместителю губернатора Челябинской области Сергею Сушкову, министру экологии Сергею Лихачеву (ДК ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)

13:00 Челябинск – Заседание рабочей группы при правительстве Челябинской области по решению проблем дольщиков под председательством заместителя губернатора Сергея Шаля: обсуждение вопросов строительства объектов, находящихся в «дорожной карте» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Конференция «Бизнес – 2019: новое в системе поддержки предпринимателей Челябинской области» (конгресс-отель «Малахит», , ул. Труда, 153, зал Изумрудный)

15:30 Челябинск – Заседание рабочей группы при правительстве Челябинской области по решению проблем дольщиков под председательством заместителя губернатора Сергея Шаля: обсуждение вопросов строительства объектов, объединенных интересами инвестора Сребрянского (долгострои в Копейске: ЖК «Бриз», дом по ул. Работниц, ЖК «Радуга»( (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – Пресс-показ премьерного спектакля «Москва-Петушки». Перед началом будет работать советский буфет, а также состоится бармен-шоу (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

18:30 Челябинск – Церемония награждения общественной премии «Признание» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, зал «Аркаим»)

Челябинск. Другие новости 06.02.19

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