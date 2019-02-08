8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Открытая встреча «Рак – мифы и реальность». Специалисты Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины побеседуют с желающими о факторах риска развития онкозаболеваний и способах их ранней диагностики (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)