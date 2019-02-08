8 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2019, пятница
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Тенденции и изменения рынка недвижимости в 2019 году» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)
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13:00 Челябинск – Прямая онлайн-трансляция передачи «Тет-а-тет с Олегом Синицыным. Янис Грантс: Город и Поэзия» (в фейсбуке на странице пресс-центра «Гранада Пресс»)
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18:00 Челябинск – Открытая встреча «Рак – мифы и реальность». Специалисты Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины побеседуют с желающими о факторах риска развития онкозаболеваний и способах их ранней диагностики (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)
Челябинск. Другие новости 07.02.19
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