11 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11.02.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием исполняющего полномочия главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

09:00 Челябинск – Отъезд СМИ на симуляционный тренинг по оказанию первичной реанимационной помощи детям для работников родильного дома в Копейске. Занятие проведут специалисты из Областной детской больницы и Областного перинатального центра (от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная южноуральским соискателям и победителям федеральных премий и грантов в этом и прошлом году и путях развития большой науки в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

Челябинск. Другие новости 10.02.19

В Челябинской области задержали высокопоставленного чиновника. / Без альтернативы: Россию губит несменяемость власти. / В Челябинске хирург заплатит штраф за смерть 17-летней пациентки. Читать дальше

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