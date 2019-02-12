12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12.02.2019, вторник

10:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет совещание с руководителями органов местного самоуправления (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Выезд по вопросу сноса несанкционированных торговых объектов (от администрации города Челябинска, пл. Революции, 2)

16:30 Челябинск – Встреча в рамках проекта «ФизКультура чтения» с заслуженный тренером России, заслуженным работником физической культуры РФ и главным тренером Челябинской области по дзюдо Александром Миллером (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 3 этаж, зал №1)

Челябинск. Другие новости 11.02.19

Ставка не сыграла: ВККС отказала председателю Центрального райсуда Челябинска в повышении. / Скончался первый губернатор Челябинской области. / ММК направит на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока. Читать дальше

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