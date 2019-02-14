14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14.02.2019, четверг

09:00 Челябинск – Начало всероссийской донорской акции «Подари капельку любви тем, кому это необходимо!» (Челябинская областная станция переливания крови, ул. Воровского, 86)

10:00 Челябинск – Заседание рабочей группы по вопросу подготовки предложений по защите населения Челябинской области от чрезвычайных ситуаций в сфере газоснабжения (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Современное высшее образование и ДПО в Челябинске: перспективы и возможности» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, посвященная итогам деятельности ведомства в 2018 году (пресс-центр «Интерфакс-Челябинск», пр. Ленина 55-«а», офис 1202)

15:00 Челябинск – Презентация книги «Тайны челябинского бора», вошедшей в серию ЮНЕСКО (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 89)

Челябинск. Другие новости 13.02.19

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