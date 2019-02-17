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Воскресенье, 17 февраля 2019, 05:26 мск

Новости Челябинск

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17-18 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17.02.2019, воскресенье

  • 13:00 Челябинск – Митинг за возвращение прямых выборов главы города (Алое поле)

18.02.2019, понедельник

  • 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием исполняющего полномочия главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Пикет обманутых дольщиков ЖК «Яркая жизнь» (у здания министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ул. Елькина, 77)

Челябинск. Другие новости 16.02.19

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