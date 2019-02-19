19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства образования и науки Челябинской области и общественного совета министерства образования и науки региона, а также совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. На мероприятии будут обсуждать проектное управление развитием сети дополнительных общеобразовательных программ на муниципальном уровне (Кванториум, ул. Орджоникидзе, 50)