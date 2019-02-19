19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

19.02.2019, вторник
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10:45 Челябинск – Брифинг с министром образования Челябинской области Александром Кузнецовым по теме майских указов (Кванториум, ул. Орджоникидзе, 50)
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11:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства образования и науки Челябинской области и общественного совета министерства образования и науки региона, а также совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. На мероприятии будут обсуждать проектное управление развитием сети дополнительных общеобразовательных программ на муниципальном уровне (Кванториум, ул. Орджоникидзе, 50)
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11:00 Челябинск – Брифинг о нововведениях по взносам на капитальный ремонт (ул. Труда, 164, 2 этаж, МАУ «МФЦ города Челябинска»)
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12:00 Челябинск – Выездное заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике («Территория бизнеса», ул. Российская, 110, корп. 1)
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16:00 Челябинск – Депутаты комиссии по социальной политике Челябинской городской думы рассмотрят план мероприятий по улучшению внешнего облика Кировки (пл. Революции, 2, каб. 404)
Челябинск. Другие новости 18.02.19
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