20 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

20.02.2019, среда

09:00 Челябинск – Акция «День молодого донора» в рамках южноуральского молодежного марафона «Донорство со студенческой скамьи» (театральный корпус ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129)

10:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Городской конкурс старшеклассников «Ученик года», очный этап состязания (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

11:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (ул. Кирова, 114, гербовый зал).

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Реформа обращения с ТКО на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Депутаты комиссии по социальной политике Челябинской городской думы рассмотрят план мероприятий по улучшению внешнего облика Кировки (пл. Революции, 2, каб. 404)

Челябинск. Другие новости 19.02.19

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