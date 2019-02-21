21 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

21.02.2019, четверг

11:00 Челябинск – Презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина и главного тренера сборной России Ильи Воробьева (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», зал «Магнат»)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная VII Международному фестивалю спектаклей малых форм «CHELоВЕК театра» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4)

15:00 Челябинск – Презентация первой в России торговой площадки Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, 606 ауд.)

15:30 Челябинск – Мастер-класс для юных воспитанников хоккейный школы «Трактор» с использованием практических инструментов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», который проведут тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команд ФХР Даниэль Бохнер, а также тренер олимпийской сборной России Олег Браташ (ледовый дворец спорта «Трактор», ул. Савина, 1)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «ВелоМотоЭпоха» (Большой выставочный зал Государственного исторического музея Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня)

Челябинск. Другие новости 20.02.19

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