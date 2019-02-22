22 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

22.02.2019, пятница

09:00 Челябинск – Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Челябинска. Перед началом заседания состоится пресс-подход председателя конкурсной комиссии Евгения Голицина (мэрия Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 404, фойе)

10:00 Челябинск – Начало чемпионат по мини-футболу среди предприятий гражданской авиации (л. Черкасская, 1)

11:00 Челябинск – Торжественная церемония возложения венков к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества с участием губернатора Бориса Дубровского (Вечный огонь на Аллее Славы)

17:00 Челябинск – Празднование 73-й годовщины со дня основания Металлургического района (Дворец культуры ПАО «ЧМК», ул. Ярослава Гашека,1)

18:00 Челябинск – Губернатор Борис Дубровский поздравит военнослужащих и ветеранов войн с Днем защитника Отечества (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 21.02.19

В центре Челябинска маршрутка врезалась в опору моста: есть пострадавшие. / Поручения Путина будут заблокированы: Россию ждет «полная десоциализация». / Кулуарно: трансляции заседания комиссии по выборам главы Челябинска для общественности не будет. Читать дальше

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