23-25 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

23.02.2019, суббота

09:00 Челябинск – Выезд аккредитованных журналистов на финалы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс

24.02.2019, воскресенье

09:00 Челябинск – Выезд аккредитованных журналистов на финалы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс

25.02.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием исполняющего полномочия главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Второй этап XXXII конференции Челябинского регионального отделения партии «Единой России». На конференции будет принято решение о поддержке кандидата, из числа представленных конкурсной комиссией, для избрания на должность главы города Челябинска (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

Челябинск. Другие новости 22.02.19

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