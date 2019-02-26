26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

26.02.2019, вторник

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской думы, на котором выберут нового главу Челябинска (пл. Революции, 2, 5-й этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Быть ли кремниевому заводу в Златоусте?" (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, оф. 608)

13:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (конференц-зал УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1)

14:00 Челябинск – Пресс-подход в ходе региональной конференции в рамках пилотного проекта «Гериатрия – инвестиции в будущее» (отель «Рэдиссон», ул. Труда, 179, зал «Гэлакси»)

Челябинск. Другие новости 25.02.19

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