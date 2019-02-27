27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

27.02.2019, среда

10:00 Челябинск – Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (Свердловский пр., 84-«а», школа № 147)

10:30 Челябинск – Пресс-тур по освещению работы ИТ-сферы в регионе (сбор у челябинского ИТ-парка, ул. Молодогвардейцев, 31)

11:00 Челябинск – Пресс-тур на место строительства Общественно-делового центра (строительная площадка Общественно-делового центра, подъезд со стороны ул. Братьев Кашириных) (сбор у объекта культурного наследия, ул. Береговая, 129)

11:00 Челябинск – Практическое занятие с руководителями отраслевых органов администрации и руководителями организаций города (МКУ «ЕДДС-112 города Челябинска», ул. Елькина, 81-«а»)

12:30 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале начинается подготовка волонтеров к международным событиям 2020 года» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная открытию VII международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 26.02.19

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