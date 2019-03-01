1 марта ожидаются следующие события – Челябинск

01.03.2019, пятница

10:00 Челябинск – II Областной фестиваль сказкотерапии «Сказка в психологии. Применение метода комплексной сказкотерапии в практической работе педагога-психолога» (ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», ул. Худякова, 20)

10:00 Челябинск – Круглый стол по вопросу застройки берега озеро Горькое, которое является памятником природы областного значения (ул. Кирова, 114, 5 этаж, гербовый зал ЗСО)

11:00 Челябинск – Проверка мест накопления твердых коммунальных отходов Госжилинспекцией Челябинской области (ул. Воровского, 60)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие и презентация отделения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ (ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Престижный вуз – реальность? Новые возможности для одаренных детей» (пресс-центр «Гранада пресс» ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная любви южноуральцев к таблеткам (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

14:00 Челябинск – Премьерный показ цикла фильмов «Техника безопасности детей в зимний период» (администрации Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж, зал заседаний)

17:20 Челябинск – Пресс-подход с организаторами, участниками, критиками VII международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕК театра» (Новый Художественный театр, пр. Ленина, 19)

18:00 Челябинск – Открытие VII международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕК театра» в НХТ и показ спектакля «Машина едет к морю» (театр «Особняк», Санкт-Петербург) (Новый Художественный театр, пр. Ленина, 19)

Челябинск. Другие новости 28.02.19

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