5 марта ожидаются следующие события – Челябинск

05.03.2019, вторник

11:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №1)

14:00 Челябинск – Общественная палата Челябинской области проведет круглый стол на тему эффективности противоклещевой обработки, а также обработки против клопов, мышей и крыс (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция заместителя руководителя – начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Челябинского УФАС России Татьяны Соболевской «Итоги государственного контроля соблюдения рекламного законодательства в 2018 году» (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», пр. Ленина 55-«а», офис 1202)

15:00 Челябинск – Встреча главы Челябинска Владимира Елистратова с активом городского женского движения, посвященная 8 Марта (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 4 этаж, 401 кабинет)

18:00 Челябинск – Церемония награждения III региональной общественной благотворительной Премии «Щит и роза-2019» (Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 04.03.19

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