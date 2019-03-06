6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2019, среда

11:00 Челябинск – В следственном отделе по Металлургическому району Челябинска руководитель СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев проведет личный прием граждан (ул. Липецкая, 24)

12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Международный женский день 8 Марта» для женщин-пациенток отделения паллиативной помощи ГКБ №5 (ул. Российская, 20)

14:00 Челябинск – Торжественный прием главы Челябинска для работников образования, посвященный 23 февраля и 8 Марта (театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)

17:00 Миасское – В Красноармейском районе состоится торжественный финал молодежного проекта «Императрица Станицы. Перезагрузка» (ул. Пионера, 30)

Челябинск. Другие новости 05.03.19

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