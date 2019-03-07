7 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2019, четверг

11:00 Челябинск – Хоккейный клуб «Трактор» подведет спортивные итоги сезона на итоговой пресс-конференции с участием генерального менеджера Евгения Губарева и исполняющего обязанности главного тренера Алексея Тертышного (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

12:00 Челябинск – Сотрудники транспортной полиции будут поздравлять женщин-пассажиров и работниц железной дороги с 8 Марта и дарить им цветы и памятки о безопасности в пути (здание железнодорожного вокзала)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с женским активом Южного Урала (театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

18:30 Челябинск – Дирижеры и музыканты челябинской филармонии во время концерта «Где-то на белом свете» поздравят горожанок с Международным женским днем, исполнив самые оригинальные желания четырех слушательниц (концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 06.03.19

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