9-11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09.03.2019, суббота

10:00 Полетаево – Гонка по снежным дисциплинам ездового спорта «Созвездие Гончих Псов» (лыжная база)

12:00 Челябинск – Праздничные гуляния, приуроченные к весеннему празднику Масленица (парк имени Гагарина, возле ротонды, и городской сад имени Пушкина)

10.03.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – «Детская масленица» со стрельбой из рогатки, метанием блинчиков, сбором цветов и прыжками через канат (Челябинский зоопарк)

12:00 Челябинск – Праздничные гуляния, приуроченные к весеннему празднику Масленица (Сад Победы)

11.03.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 08.03.19

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