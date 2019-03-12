12 марта ожидаются следующие события – Челябинск

12.03.2019, вторник

09:30 Челябинск – Пресс-конференция «Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» в Челябинске – 2019 («Точка кипения Челябинск», ул. Молодогвардейцев, 31, корп. 1, 1 этаж)

10:00 Челябинск – Всероссийская стратегическая сессия «Цифровая трансформация строительной отрасли» (ГК «Березка» на оз. Смолино, ул. Чапаева, 118)

11:00 Челябинск – Прибытие на станцию «Челябинск» эшелона с передвижной военно-патриотической выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» (сбор СМИ у центрального входа в здание ж/д вокзала)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по поводу ареста мэра Чебаркуля Сергея Ковригина (спикер – брат мэра Евгений Ковригин) (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Межрегиональная конференция «Выход на экспорт: перспективы, проблемы, возможности» (13:30 – пресс-подход) (Территория Бизнеса, ул. Российская, 110, кор. 1, 2 этаж)

12:00 Челябинск – Открытие форума-выставки «Развитие современной городской среды и новые стандарты ЖКХ» (Центр международной торговли Челябинск, пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Открытие отделения Арбитражного центра в Челябинске» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Встреча рабочей группы при мэрии Челябинска по вопросам экологии (администрация Челябинска, пл. Революции, 2)

Челябинск. Другие новости 11.03.19

В России глобально выросла смертность от ВИЧ. / В Челябинске поймали похитителей игрушек. / Назначены публичные слушания по одному из проектов Томинского ГОКа, запрещенному Роспотребнадзором. Читать дальше

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