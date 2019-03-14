14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2019, четверг

10:00 Челябинск – В рамках «Дня качества» состоится конференция по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинской, Курганской и Магнитогорских агломерациях. Курган и Магнитогорск участвуют в нацпроекте первый год (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

10:00 Челябинск – Выезд по вопросу сноса несанкционированных некапитальных объектов с игровыми автоматами (от администрации города Челябинска, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящему сезону клещевой активности в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Подведение итогов областного ежегодного конкурса «Лучшая управляющая компания» (ТРК «Гагарин парк», ул. Труда, 183, 1-й этаж)

12:00 Челябинск – Лекция-концерт скрипача, культуролога, эксперта Нобелевского концерта Михаила Казиника для детей из детских домов Челябинска и области (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

12:40 Челябинск – Активисты ОНФ и представители СМИ отправятся в рейд по участкам дорог, которые были отремонтированы в прошлом году, но уже в этом году нуждаются в ремонте (ул. Цвиллинга, 20)

13:00 Челябинск – Итоговая коллегия управления здравоохранения администрации Челябинска (ГКБ № 1, ул. Воровского, 16, актовый зал)

15:00 Челябинск – Открытие художественной выставки «Нейрографика мира» и создание коллективной картины в этой технике. Нейрографика – это инструмент решения психологических задач графическим способом, авторский арт-метод для трансформации и моделирования жизни, позволяющий совместить приятное с полезным: решать проблемы и заниматься творчеством одновременно (пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 13.03.19

«Это метод морального устрашения»: жесткая цензура в Рунете стала еще ближе к реальности – теперь слово за Путиным. / Южноуральцы буду платить за рекламу «Единой России» вечно. / Челябинское «ЕдРо» отказалось агитировать только за Дубровского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»