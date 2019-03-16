16-18 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16.03.2019, суббота

11:00 Челябинск – Стартует чемпионат России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья (ул. Труда, 187-«а», ЛД «Уральская молния»)

13:10 Челябинск – Церемония открытия чемпионата России по классическому и спринтерскому многоборью. Кроме того, на торжественной церемонии почетные гости мероприятия поздравят с юбилеем легендарную конькобежку, 6-кратную олимпийскую чемпионку Лидию Скобликову (ул. Труда, 187-«а», ЛД «Уральская молния»)

17.03.2019, воскресенье

11:00 Челябинск – Второй день соревнований чемпионата России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья (ул. Труда, 187-«а», ЛД «Уральская молния»)

12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Мы вместе!» в честь пятой годовщины принятия Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации (Кировка, сцена у Главпочтамта)

18.03.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Встреча губернатора Бориса Дубровского с победителями конкурса на предоставление грантов Президента РФ («Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, 31, кор. 1)

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Безумная Театральная весна на Южном Урале», посвященная масштабному проекту #ТеатрПространствоСвободы, который пройдет с 21 марта по 21 апреля (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с участниками областного конкурса «Ученик года» (ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»)

Челябинск. Другие новости 15.03.19

Россияне будут выходить на пенсию глубокими стариками. / Соратник беглого южноуральского экс-губернатора избежал ареста. / Курганским заводам предложили войти в челябинский кластер. Читать дальше

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