19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19.03.2019, вторник

10:00 Челябинск – Круглый стол «Итоги социально-экономического развития Челябинской области за 2018 год и перспективы 2019 года» (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75)

14:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы курсов по финансовой грамотности для людей старшего поколения в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн» (общество «Знание», ул. Васенко, 63, актовый зал)

16:00 Челябинск – Встреча с актерами театра и кино Иваном Жвакиным, Евгением Куликовым и музыкальным продюсером Романом Любомировым в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных» (Челябинский государственный институт культуры, второй корпус, ул. Орджоникидзе, 36а, ауд. 49)

18:30 Челябинск – Торжественное открытие ежегодного международного кинофестиваля «Золотые аплодисменты» («ЗА!»), который проводится силами активистов движения «За возрождение Урала» при поддержке регионального министерства культуры и киноцентра имени Герасимова. Показы будут проходить до 23 марта в двух кинотеатрах – имени Пушкина и «Знамя» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)

Челябинск. Другие новости 18.03.19

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