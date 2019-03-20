российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 марта 2019, 06:53 мск

Новости Челябинск

Анонсы событий,

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

20.03.2019, среда

  • 09:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения эксклюзивных методик эндопротезирования коленного и плечевого суставов, которые травматологи челябинской областной клинической больницы поставили на поток (ЧОКБ, корпус №5, диагностический центр, ул. Воровского, 70, корп. 5)

  • 10:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный развитию добровольчества в России (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция начальника ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску полковника полиции Андрея Харцызова по вопросам организации работы подразделений Госавтоинспекции, в том числе касающимся дорожных знаков и разметки; парковок во дворах; мер по предупреждению заторов; организации работы по разбору ДТП; взаимодействия с администрацией при эвакуации автотранспорта (УГИБДД, ул. Гончаренко, 99, 2 этаж, зал для проведения рабочих встреч и пресс-конференций)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная весеннему паводку на территории Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

  • 14:30 Челябинск – Прогон спектакля «Снеговик» центрального государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова, впервые приехавшего на гастроли в Челябинск (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8)

  • 15:00 Челябинск – Музыкальная гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения русского советского поэта-песенника Алексея Фатьянова. В качестве почетных гостей выступит челябинский вокальный коллектив «Ретро» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 17:30 Челябинск – Мастерская поэта Нины Ягодинцевой «Литературные мероприятия массового характера (технология подготовки и проведения)» и интерактивная «сборка» мероприятия по выбору аудитории (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 19.03.19

Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющего обязанности губернатора Челябинской области. / Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил об отставке. / К 2024 году Россия рискует упасть в рейтинге крупнейших экономик: с инвестициями хуже, чем в 1990-м. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,

Новости партнеров