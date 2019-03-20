20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

20.03.2019, среда

09:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения эксклюзивных методик эндопротезирования коленного и плечевого суставов, которые травматологи челябинской областной клинической больницы поставили на поток (ЧОКБ, корпус №5, диагностический центр, ул. Воровского, 70, корп. 5)

10:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный развитию добровольчества в России (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция начальника ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску полковника полиции Андрея Харцызова по вопросам организации работы подразделений Госавтоинспекции, в том числе касающимся дорожных знаков и разметки; парковок во дворах; мер по предупреждению заторов; организации работы по разбору ДТП; взаимодействия с администрацией при эвакуации автотранспорта (УГИБДД, ул. Гончаренко, 99, 2 этаж, зал для проведения рабочих встреч и пресс-конференций)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная весеннему паводку на территории Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

14:30 Челябинск – Прогон спектакля «Снеговик» центрального государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова, впервые приехавшего на гастроли в Челябинск (Челябинский театр кукол, ул. Кирова, 8)

15:00 Челябинск – Музыкальная гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения русского советского поэта-песенника Алексея Фатьянова. В качестве почетных гостей выступит челябинский вокальный коллектив «Ретро» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

17:30 Челябинск – Мастерская поэта Нины Ягодинцевой «Литературные мероприятия массового характера (технология подготовки и проведения)» и интерактивная «сборка» мероприятия по выбору аудитории (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 19.03.19

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