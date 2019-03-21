21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21.03.2019, четверг

11:00 Челябинск – Итоги конкурса «Ученик года» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Отставка губернатора Челябинской области Бориса Дубровского» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:30 Челябинск – Пресс-тур в челябинскую компанию OОО «ПСО-Проджект» – резидент «СКОЛКОВО», участника Open Innovations Startup Tour, создателя инновационной технологии производства энергоэффективного оборудования для предотвращения образования наледи и наростов на основе плоского греющего кабеля (пос. Новосинеглазово, ул. Геологов, 24)

15:00 Челябинск – Бал чемпионов – праздник для спортсменов и их наставников (ДК «Колющенко», ул. Доватора, 15)

16:00 Челябинск – Журналисты встретятся с организаторами проекта #ТеатрПространствоСвободы – представителями театров, автором трехметровой картины Павлом Ходаевым, автором трехметрового фотомонтажа Маратом Муллыевым (Выставочный зал Союза художников РФ, ул. Цвиллинга, 36)

16:30 Челябинск – Открытие проекта #ТеатрПространствоСвободы (Выставочный зал Союза художников РФ, ул. Цвиллинга, 36)

18:00 Челябинск – Гала-концерт конкурса «Ее величество женщина» (Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 20.03.19

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