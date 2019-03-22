22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2019, пятница

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящему в Челябинске Межрегиональному форуму по недвижимости «Зажгись идеей-V (отель Radisson Blu, ул. Труда 179, зал Galaxy Hall 1)

12:00 Челябинск – Премьера спектакля «Дамы и гусары», подготовленного театральным коллективом РЦ ВОС. Все артисты – инвалиды по зрению (ул. Энгельса, 39)

15:30 Челябинск – Встреча главного трофея Чемпионата КХЛ – Кубка Гагарина (офис компании «Ростелеком, ул. Цвиллинга, 10)

Челябинск. Другие новости 21.03.19

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