24-25 марта ожидаются следующие события – Челябинск

24.03.2019, воскресенье

10:30 Челябинск – Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту (Дворец спорта «Юность», пр. Свердловский, 51)

11:00 Челябинск – Информационно-профилактическая акция «Просветись» (пешеходная часть улицы Кирова)

17:00 Челябинск – Прибытие автоколонны Тотального автопробега «Владивосток-Таллин» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, у фонтана)

25.03.2019, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Владимира Елистратова (пл. Революции, 2, 5 этаж)

17:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения премии работникам культуры и искусства города Челябинска «Золотая лира» (Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 23.03.19

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