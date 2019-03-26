26 марта ожидаются следующие события – Челябинск

26.03.2019, вторник

09:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Три месяца работы Регоператора по обращению с ТКО в челябинском кластере» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

15:00 Челябинск – Открытие Чемпионата и первенства УрФО и открытого регионального турнира в рамках XXII турнира на «Кубок Губернатора Челябинской области» по кикбоксингу (Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, пр.т Ленина, 84)

18:30 Челябинск – XX Фестиваль Моды «Платье города-2019», посвященный 30-летию имидж-клуба «Светлана» (Театр оперы и балета им. М. И. Глинки)

Челябинск. Другие новости 25.03.19

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