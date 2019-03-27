27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

27.03.2019, среда

09:00 Челябинск – Круглый стол по вопросам экологии и переработки отходов, ЖКХ («Территория бизнеса», ул. Российская, 110, корпус 1, 2 этаж, большой зал)

10:00 Челябинск – Круглые столы «Влияние культуры на повышение качества жизни в муниципальных образованиях Челябинской области», «Культура в электронном мире», «Сертификация туров и паспортизация маршрутов Челябинской области» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Торжественная сдача в эксплуатацию многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска (ул. Университетская Набережная, 125)

11:00 Челябинск – Пресс-завтрак, посвященный первой на Южном Урале премии на лучший женский предпринимательский проект «В Бизнес на Шпильках» (отель «Арбат», ул. Советская, 38)

12:30 Челябинск – Расширенное заседание коллеги министерства культуры, посвященное итогам года и планам на Год театра (пр. Ленина, 35, центр международной торговли)

15:00 Челябинск – Конференция «Мой город – моя гордость» (Кирова, 114, зал заседаний)

19:00 Челябинск – Церемония закрытия и награждение победителей Всероссийского конкурса «Две маски» (пл. Революции, 6, театр драмы)

Челябинск. Другие новости 26.03.19

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