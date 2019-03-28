28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.03.2019, четверг

10:00 Челябинск – Торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства педагогов образовательных организаций Челябинской области «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

14:00 Челябинск – Брифинг «Челябинская область: умные технологии для городов будущего» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, большой зал)

17:00 Челябинск – Участники и победитель конкурса «Лидеры России» от Челябинской области встретятся с исполняющими обязанности заместителей губернатора Вадимом Евдокимовым и Евгением Голицыным (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, зал заседаний)

Челябинск. Другие новости 27.03.19

На Урале церковь обвинили в оскорблении чувств верующих. / В Англии на свалку выбросили цилиндр и портсигар Уинстона Черчилля. / В Питере дизайнерский ремонт едва не уничтожил памятник архитектуры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»