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Четверг, 28 марта 2019, 05:49 мск

Новости Челябинск

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28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.03.2019, четверг

  • 10:00 Челябинск – Торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства педагогов образовательных организаций Челябинской области «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

  • 14:00 Челябинск – Брифинг «Челябинская область: умные технологии для городов будущего» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, большой зал)

  • 17:00 Челябинск – Участники и победитель конкурса «Лидеры России» от Челябинской области встретятся с исполняющими обязанности заместителей губернатора Вадимом Евдокимовым и Евгением Голицыным (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, зал заседаний)

Челябинск. Другие новости 27.03.19

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